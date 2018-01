Luizão não vai jogar no Corinthians Luizão não joga no Corinthians. Não adiantou a reunião de quatro horas e a ?paixão? que o atacante alega nutrir pelo clube. Não houve acordo nem nos valores, nem nas versões para o fracasso da transação. Luizão promete prosseguir com a ação na Justiça comum para receber os R$ 9 milhões que o seu ex-clube lhe deve. E as chances são enormes de ir para o São Paulo. Pela MSI a afirmação é que o jogador pediu salários muito altos e que a empresa não estaria disposta a apostar em um jogador perto dos 30 anos. Ele tem 29 anos. A empresa garante que vai conseguir convencer Luizão a tirar a ação da Justiça. Só que a versão do atacante é completamente diferente. "Eu não acertei com a MSI porque o que me ofereceram foi muito baixo. Não houve a menor chance de acordo. E não tem essa história de tirar a ação por menos do que eu tenho direito. Não vou tirar a ação da Justiça contra o Corinthians. Isso não existe", jurava Luizão. Com o fim da negociação, Kia irá se dedicar ainda mais para fechar com Vágner Love.