Luizão não vê o clássico nem pela TV Ídolo da Fiel e um dos artilheiros do Corinthians no Campeonato Paulista com 8 gols, Luizão teria presença garantida no clássico deste domingo, contra o Santos, se não tivesse se submetido a uma cirurgia no joelho direito, no mês passado, por causa de ruptura de ligamentos. Quem pensa que o atacante estará no Morumbi para acompanhar o jogo, engana-se. Ele quer distância do estádio e só conhecer o resultado após a partida. "Vou para minha chácara ou fazer qualquer outra coisa, menos ver o jogo, porque o sofrimento é muito grande", comentou. "É difícil assistir e não poder fazer nada para ajudar os companheiros." Leia a íntegra no Estadão