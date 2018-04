Luizão passa por cirurgia no joelho esquerdo

Famoso pelas passagens por clubes como Guarani, Palmeiras, Vasco, Corinthians, São Paulo e Santos, o atacante Luizão passou, na quarta-feira, por uma cirurgia em seu joelho esquerdo para reconstruir os ligamentos lesionados. O jogador, que tem contrato com o São Caetano, tem previsão de volta aos gramados dentro de oito meses. Com isso, Luizão deve ficar sem clube e realizar os trabalhos fisioterápicos em Campinas, com Nivaldo Baldo, ou, se tiver a oportunidade, no REFFIS do São Paulo. Luizão, que completa 32 anos no dia 14 deste mês, machucou seu joelho esquerdo no empate em 1 a 1 diante do Avaí, no dia 23 de outubro.