Luizão pode ir para o futebol japonês O artilheiro Luizão - que só recentemente ganhou a vaga de titular no ataque do São Paulo - não deverá permanecer no Morumbi por muito mais tempo. A assessoria de imprensa do jogador não confirma, mas de acordo com informação veiculada nesta quarta-feira pela Rádio Jovem Pan, o jogador está negociando sua transferência para o Nagoya, do Japão, clube do técnico Nelsinho Baptista. Segundo a emissora, Luizão deverá ir embora assim que terminar a participação do Tricolor na Copa Libertadores da América. A assessoria de imprensa do jogador conta que Luizão foi sondado pelo clube japonês no final do Campeonato Paulista, ?mas as negociações não evoluiram? depois disso. A assessoria diz que não sabe dizer se as negociações foram retomadas. ?Ele não me disse nada a respeito. Estive com ele ontem e não se comentou nada sobre isso?, afirmou o assessor Acaz Fellinger. Além de Luizão, o São Paulo corre o risco de perder também o atacante Grafite, que interessa ao Espanyol. Mas a diretoria já começou a se mexer. Primeiro, tem praticamente acertada a contratação do centroavante Roger, da Ponte Preta. Além disso, começa a articular avolta do atacante França, hoje no Bayer Leverkusen, da Alemanha. Convencer França a voltar para o Brasil, no entanto, não será tarefa fácil. Ele disse hoje que realmente quer deixar o Bayer, mas garante ter propostas do futebol inglês e espanhol. LIBERTADORES - Já classificado para as oitavas-de-final, o São Paulo joga hoje à noite (21h45) contra o The Strongent, da Bolívia. A partida tem motivação especial para o goleiro Rogério Ceni que completará 600 jogos com a camisa do São Paulo. Hoje ele está apenas atrás de Valdir Peres, que tem 617 jogos com a camisa tricolor. A equipe terá apenas uma mudança em relação ao time que goleou o Corinthians (5 a 1 ) no último domingo. O zagueiro Lugano volta à zaga para o lugar de Alex. A expectativa da diretoria é de público de 30 mil torcedores hoje à noite no Morumbi.