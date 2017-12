Luizão pode reforçar o Cruzeiro Luizão está negociando a sua transferência por empréstimo para o Cruzeiro. O atacante tem mais dois anos e meio com o Hertha Berlim. Só que a equipe está em penúltimo lugar. Marcou apenas dois gols em 17 rodadas. Mesmo número de gols que fez pelo Alemão inteiro de 2002. Reserva, recebe cerca de US$ 2 milhões por ano. Vanderlei Luxemburgo, treinador do Cruzeiro e grande amigo de Luizão, pediu a sua contratação aos dirigentes mineiros. A tentativa é o empréstimo para o primeiro semestre, com o Hertha bancando 70% do salários. "Sei que o Hertha quer baixar em 25% os meus salários. Isso não aceito. Tenho contrato assinado. Um clube brasileiro está tentando me trazer de volta. Não vou falar nada para não atrapalhar. Vou esperar. Eu estou cumprindo a minha obrigação profissional com o Hertha. Não quero voltar para o Brasil por prazer e ficar sem dinheiro. Isso eu não faço."