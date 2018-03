Luizão quer estrear sábado no Botafogo O amistoso para inaugurar o moderno Estádio Raulino de Oliveira, de Volta Redonda, vai servir para o técnico do Botafogo, Levir Culpi, promover a estréia do atacante Luizão na equipe. O treinador ainda não confirmou o jogador na equipe, mas o artilheiro já demonstrou sua vontade por atuar em uma das etapas. "Me sinto muito bem e estou próximo da minha forma ideal. Tenho treinado forte e só preciso ganhar ritmo de jogo", contou Luizão. "Sinto falta de atuar e espero estar em campo no sábado por, pelo menos, 45 minutos.? Além de Luizão, outro que deverá atuar por 45 minutos é o meia Almir, que está se recuperando de uma contusão muscular na coxa direita. O atleta ainda sente dores no local, mas a lesão está "praticamente curada".