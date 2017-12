Luizão reclama da reserva no Hertha A vida não anda fácil para Luizão na Alemanha. O centroavante que trocou o Grêmio pelo Hertha, sem a menor cerimônia, tem sido pouco aproveitado, ainda não fez gol e reclama da situação em que se encontra em Berlim. O descontentamento surgiu em forma de entrevista publicada na edição dominical do diário local Welt e provocou reações desfavoráveis na cúpula do clube. Luizão disse que não se sente confortável no time, por jogar ?isolado? na frente e por ter entrado em campo em apenas cinco jogos. ?Aqui não tenho conseguido ser o mesmo do Brasil?, lamentou. ?Se houvesse condições, eu não teria saído de minha terra?, comentou, para emendar em seguida. ?Mas farei de tudo para vencer na Alemanha.? O técnico Huub Stevens não gostou do que leu e conversou com Luizão nesta segunda-feira, na volta aos treinos. O holandês sugeriu que o atacante ?falasse menos? de seus problemas com a imprensa e tratasse de ambientar-se. ?Ele deve esforçar-se para aprender alemão?, observou. ?E não falar só com os brasileiros ou com o português Roberto Pinto?, sugeriu. ?Também deve treinar com mais sacrifício.?