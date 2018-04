Luizão rescinde com o Botafogo O atacante Luizão, artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro com nove gols, rescindiu nesta quarta-feira seu contrato com o clube. Ele ficará afastado dos gramados até o fim do ano, por causa de uma contusão no joelho direito. Seu salário era considerado alto em General Severiano (recebia em torno de R$ 120 mil mensais). Em comum acordo com a diretoria, ele decidiu ?abrir mão de seu vínculo com o Alvinegro? para fazer um tratamento em São Paulo. ?Não saio com raiva de ninguém. Sempre disse para os médicos do Botafogo que procuraria o meu médico de confiança. Gosto de todos aqui. O negócio é se recuperar e pensar em 2005?, declarou Luizão. O atacante lembrou que honrou a camisa alvinegra o máximo que pôde. Lamentou a saída do clube, mas está convicto de que a decisão foi a ?mais agradável? para as duas partes.