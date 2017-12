Luizão se apresenta ao Grêmio O atacante Luizão chegou a Porto Alegre no início da noite desta quarta-feira e foi recepcionado por dezenas de torcedores do Grêmio na Aeroporto Salgado Filho. Logo depois do desembarque, o jogador seguiu para o estádio Olímpico, onde submeteu-se aos primeiros exames médicos. O anúncio oficial da contratação será feito nesta quinta-feira, após a assinatura do contrato. Luizão ganhará R$ 90 mil por mês e ficará no Grêmio até 31 de julho. O excesso de zelo do clube e do jogador para confirmar a negociação é justificado por episódios recentes protagonizados por Luizão. Na semana passada, ele viajou para a Alemanha. Sua contratação pelo Hertha Berlim era dada como certa, mas não se concretizou. Depois, manteve contatos com um clube italiano e também não houve acerto. A passagem de Luizão pelo Grêmio pode ser explicada pelo desejo do jogador, que quer jogar a Copa do Mundo e acredita que será convocado se estiver em atividade. Na Europa, o atacante só pode ser inscrito para os campeonatos que começam no segundo semestre. O Grêmio pretende enviar a documentação do artilheiro à Confederação Brasileira de Futebol ainda nesta quinta-feira. Luizão não participará dos dois jogos que o Tricolor ainda tem na primeira fase da Copa Libertadores da América, mas é a esperança de gols para as etapas decisivas. O técnico Tite diz que a estréia depende da avaliação das condições físicas e técnicas do jogador. A torcida sonha em vê-lo em campo no confronto com o Internacional, dia 20 de março, pela Copa Sul-Minas.