Luizão se machuca e sai chorando O atacante Luizão, convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para os dois últimos jogos da seleção brasileira, se machucou no jogo do Corinthians com o Universidad Católica pela Copa Mercosul e deixou o campo chorando. Ele se contundiu na perna esquerda numa disputa de bola com o goleiro adversário e foi substituído por Leandro aos 23 minutos. Ainda não há informações sobre a gravidade da contusão. Antes de se apresentar à seleção, jogador ainda tem o clássico contra o São Paulo, sábado, pelo Campeonato Brasileiro.