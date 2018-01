Luizão se prepara para a cirurgia O atacante Luizão já está em fase de preparação para a cirurgia no joelho direito, confirmada para quarta-feira, dia 18 de abril. O atleta foi examinado nesta quinta-feira pela manhã no Parque São Jorge pelo médico do clube Joaquim Grava, que será responsável pela operação. Além do tratamento de fisioterapia para eliminar o inchaço no joelho, Luizão fez um trabalho de eletroestimulação para combater a atrofia na perna para que o atleta possa suportar a cirurgia. "A cabeça de Luizão já está melhor", disse nesta quinta-feira o médico à Agência Estado. O jogador, que continua evitando as entrevistas, disse a Grava que se sente melhor apesar do acontecido. ?Ele está conformado que a cirurgia é o único caminho e ciente do tempo de recuperação para voltar a jogar futebol." Grava ressaltou que Luizão é um atleta forte e dedicado, por isso ele pode antecipar seu retorno às atividades normais. O tempo de recuperação de um atleta, que teve uma cirurgia para superar uma lesão no menisco lateral e ligamento cruzado anterior, como é o diagnóstico de Luizão, pode levar nove meses. A expectativa, segundo o médico do Corinthians, é que o atacante ganhe pelo menos um mês na recuperação. Grava toma como base o tempo em que Luizão ficou em tratamento após uma artroscopia que ele fez no joelho esquerdo no fim do ano. "Dez dias após a cirurgia, Luizão já estava começando a fazer exercícios, e em 20 estava à disposição da comissão técnica do Corinthians. Normalmente, um atleta leva de um mês, a um mês e meio para voltar às atividades normais, após uma artroscopia", disse o médico ao lembrar que Leandro, ex-atacante da Portuguesa, teve um problema semelhante ao de Luizão, e em cinco meses voltou ao futebol. O empresário de Luizão, Francisco Monteiro, o Todé, que estava intermediando a negociação do passe do atleta com o Borussia Dortmund, da Alemanha, não sabe ainda qual será agora o futuro do atleta. Ele não sabe se o clube europeu continuará discutindo com a Hicks Muse, empresa que patrocina o Corinthians, e dona do passe do atacante, sobre a transferência do jogador, ou se ele renovará mesmo seu contrato com o Corinthians no meio do ano. Todé pretende decidir o impasse nos próximos dias com os dirigentes da empresa norte-americana. Contratação - A diretoria do Corinthians admitiu a possibilidade da contratação de um atacante no segundo semestre. O clube conta no momento com três jogadores para o setor: Éwerthon, Gil e Paulo Nunes. Fernando Baiano, que seria outra opção no elenco, ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito, e não há previsão para sua volta ao futebol. Reinaldo, do Flamengo, volta a fazer parte dos planos do Corinthians, que tem cerca de R$ 2 milhões para receber do Flamengo, como parte da transferência de Edílson para a Gávea.