Luizão será operado na quarta-feira O vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, disse hoje que o clube vai arcar com todo o tratamento a que o atacante Luizão será submetido. Citadini garantiu que o jogador continua pertencendo ao Corinthians e que outras propostas, além da do Borussia Dortmund, foram já foram feitas ao clube. "Mas a nossa maior preocupação agora é que o jogador se recupere bem". Luizão rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco lateral do joelho direito no jogo contra a Portuguesa, dia 8. O jogador passará por uma cirurgia, que será realizada quarta-feira, no hospital São Luiz, pelo médico do clube, Joaquim Grava.