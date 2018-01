Luizão terá treinamentos diferenciados Não será nenhuma novidade se daqui para frente o atacante Luizão não estiver em campo em todos os treinos do Santos. Assim como acontece com Giovanni, o pentacampeão será submetido a uma carga de exercícios diferente dos demais atletas para suportar o ritmo do calendário brasileiro, supervisionado pelo preparador Eduardo Baptista, filho de Nelsinho. ?Ele vem de uma viagem dura. Chegou ao Brasil no domingo, treinou na terça em dois períodos e nesta quarta de manhã sentimos que estava bem cansado e preferimos poupá-lo para o coletivo final desta quinta?, conta Eduardo. Na parte da manhã, Luizão participou do trabalho realizado pelo novo treinador. Jogou no time titular, ao lado de Cláudio Pitbull e está com presença praticamente assegurada no jogo de sábado, contra o Fortaleza, na Vila. À tarde, ficou na sala de musculação, realizando reforço muscular. O novo preparador físico se disse ciente dos problemas que a equipe vinha sofrendo nos últimos meses com os constantes desfalques por problemas físicos. ?Já tomei algumas medidas para sanar esse problema, mas prefiro não revelar. São assuntos internos?, afirmou.