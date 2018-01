Luizão tinha acertado com o Grêmio O juiz da 12ª Vara da Justiça do Trabalho, Glener Pimenta Stroppa, negou a Luizão a liminar que daria ao atacante liberdade de romper contrato com o Corinthians. A decisão da Justiça frustra temporariamente uma negociação que estava praticamente definida: Luizão tinha tudo acertado com o Grêmio e defenderia o clube gaúcho imediatamente se o resultado na Justiça lhe fosse favorável. Ontem, Luizão não quis comentar o insucesso de sua ação, mas prometeu conceder entrevista coletiva hoje, às 10h30. Leia mais no Jornal da Tarde