Luizão treina e não sente dores no joelho O técnico do Botafogo, Mauro Galvão, recebeu boa notícia nesta quarta-feira. O atacante Luizão não sentiu dores no joelho direito, que o tirou do treino de terça-feira, e participou "normalmente" de um exercício físico realizado na Praia de Botafogo. Recém-contratado, o atacante argentino Raúl Estevez deve se juntar ao elenco nesta quinta e, em seguida, começar a treinar com bola. O Botafogo ainda não conquistou uma vitória no Nacional e tem quatro pontos na tabela de classificação, após oito jogos realizados. Após ser submetido a cirurgia no tornozelo direito, o atacante Hugo, jovem revelação do Botafogo, de 18 anos, pode voltar a treinar com bola em três meses, segundo previsões dos médicos do clube. O atleta lamentou não poder ajudar o Alvinegro nesta situação "tão incômoda" no Campeonato Brasileiro. "O nosso grupo é muito unido e sabe da responsabilidade que é defender esta camisa. Tenho certeza de que eles vão dar a volta por cima e fazer com que a estrela do Botafogo volte a brilhar como sempre aconteceu no futebol brasileiro", disse Hugo. O time carioca é o vice-lanterna do Nacional, com 4 pontos conquistados em oito partidas.