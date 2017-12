Luizão vai renovar com o Corinthians O atacante Luizão acertou a sua permanência no Parque São Jorge e deve assinar um contrato por mais três anos com o Corinthians, na próxima semana, assim que o presidente da Hicks Muse, Dick Law, retornar dos Estados Unidos. A reunião que reaproximou as duas partes - anunciada pelo JT na terça-feira, com exclusividade - ocorreu na segunda-feira e serviu para convencer o atacante que o melhor caminho para ele, no momento, é permanecer no Corinthians. "Só falta um detalhezinho para eu assinar por mais três anos", admitiu o atacante, ontem à tarde, depois de concluir a primeira etapa do trabalho de fisioterapia que vem fazendo diariamente no clube. Leia mais no Jornal da Tarde