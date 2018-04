Luizão: venda para Betis sofre atraso A derrota em casa do Real Betis para o Valencia por 3 a 1 atrapalhou os planos da Hicks Muse em tentar acertar, hoje, a transferência do atacante Luizão para o clube espanhol. O empresário do jogador Francisco Monteiro, o Todé, tem uma proposta no valor de US$ 12 milhões do Betis por Luizão, e pretendia começar a definir a transferência do jogador, hoje, durante um acerto entre a Hicks Muse, patrocinadora do Corinthians, e dona do passe do atleta, com o clube espanhol. "Mas não foi possível conversar com a diretoria do Betis", disse Todé. O presidente (Manoel Riz de Lopera) estava ainda de cabeça quente, por causa da derrota para o Valencia. Temos de esperar ele se acalmar para depois discutir a proposta por Luizão", ressaltou o empresário. "Como eu iria falar com ele de negócios"? O técnico do Corinthians, Carlos Alberto Parreira, admitiu que já está preparado para a possibilidade de ficar sem o atacante. "Quando fui contratado, me anteciparam que havia realmente o risco de eu ficar sem o Luizão. Não posso fazer nada. Um proposta como essa, acima de US$ 10 milhões por um jogador, temos de entender que não será possível recusar. O futebol brasileiro ainda é exportador, e com as receitas dos clubes do jeito que estão, não há como lamentar a perda de um jogador nessa condição", afirmou o treinador. Parreira nem sabe se terá condição de pedir para a diretoria a contratação de um atacante do nível de Luizão, caso a negociação com o clube espanhol seja realmente concretizada. "Ele é um jogador de seleção, goleador, e experiente. Vai ser difícil encontrar um atacante com suas características", lamentou o técnico. O zagueiro Batata acertou a renovação do contrato com o Corinthians por um ano. Após o Campeonato Brasileiro, o jogador estava ameaçado de entrar na lista que seriam dispensados pelo clube. Mas Parreira optou pela reintegração do zagueiro, que acertou a permanência no Parque São Jorge. Parreira viajou hoje à tarde com o Corinthians para Serra Negra, onde o elenco ficará treinando sob o regime de concentração até dia 16, quando os atletas retornam para São Paulo. A estréia do Corinthians de Parreira no Rio-São Paulo será contra o Fluminense, dia 20, no Maracanã.