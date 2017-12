Luizão viaja para a Alemanha Um dia depois da vitória na justiça sobre o Corinthians, o atacante Luizão viajou no meio da tarde desta quinta-feira para a Alemanha. Os assessores do jogador não confirmam mas o destino será o Hertha Berlim, clube da primeira divisão alemã, com o qual o atacante pretende assinar contrato de pelo menos quatro temporadas. Como não poderá ser aproveitado pelo Hertha neste primeiro semestre, o mais provável é que Luizão seja emprestado ao Grêmio de Porto Alegre, onde ficaria até junho. Disputaria a Copa Sul-Minas e poderia ser inscrito para a segunda fase da Copa Libertadores da América. Em decisão anunciada na quarta-feira, o juiz Glener Pimenta Stroppa, da 12ª Vara de Justiça do Trabalho, autorizou o atacante a romper seu contrato com o Corinthians. Além disso, determinou ao clube o pagamento de uma indenização de aproximadamente R$ 5 milhões, referente a atrasos nos salários e multas decorrentes destes atrasos. Os advogados do Corinthians prometem recorrer da decisão.