Luizão voltará ao Corinthians, dizem jornais O atacante Luizão está negociando a rescisão de contrato com o Hertha Berlim e deverá voltar a jogar pelo Corinthians, segundo informam jornais alemães nesta quarta-feira. O jogador, de 28 anos, que não está jogando por conta de uma lesão muscular, está no Hertha desde julho de 2002. Neste período jogou 26 partidas e marcou apenas 4 gols. Luizão tem contrato com o time alemão até final de 2006. O atacante se transferiu para o Corinthians em 1999 e ficou no Parque São Jorge até a mudança para a Europa. A diretoria do time brasileiro não confirma a transação e, segundo conselheiros no clube, as chances de o negócio acontecer são remotas. Luizão tem uma ação judicial contra o Corinthians e o clube só o aceitaria de volta, caso a briga judicial fosse suspensa, o que, neste momento, é pouco provável.