Luizinho Vieira também deixa a Ponte Irritado com a demora da diretoria da Ponte Preta em saldar os salários atrasados, o meia Luizinho Vieira é mais um que deixa o time de Campinas em virtude da falta de dinheiro. O jogador havia dito que se não recebesse parte dos sete meses atrasados não se apresentaria ao técnico Abel Braga. Como o dinheiro não saiu, o meia acabou não aparecendo no estádio Moisés Lucarelli. "O Luizinho (Vieira) nos procurou pedindo que acertasse parte dos atrasados e, como não tínhamos como saldar, ele não apareceu mais. Infelizmente isso aconteceu mais uma vez", disse o gerente de futebol da Ponte Preta, Ronaldão. Luizinho Vieira é o 21º jogador a deixar a Ponte Preta este ano. Em 21º lugar, com 46 pontos, e em séria crise financeira, o time luta contra o rebaixamento à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Seu próximo jogo será contra o São Paulo, domingo, às 18 horas, no Majestoso.