Lukaku decide e Manchester United passa pelo Huddersfield na Copa da Inglaterra

O Manchester United contou com uma excelente atuação do belga Romelu Lukaku para se garantir neste sábado nas quartas de final da Copa da Inglaterra. O atacante marcou duas vezes e garantiu o triunfo de sua equipe sobre o Huddersfield Town por 2 a 0, fora de casa, pelas oitavas da competição.

O próximo adversário do time de José Mourinho será definido por sorteio. Faltam, ainda, para completar a fase, as partidas entre Rochdale x Tottenham e Wigan x Manchester City, além da repetição do duelo entre Sheffield Wednesday e Swansea, que empataram por 0 a 0 neste sábado.

Preocupado com o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, quarta, contra o Sevilla, Mourinho poupou alguns titulares no duelo deste sábado, como o goleiro De Gea. Mas isso pouco fez diferença.

Logo aos três minutos, Lukaku recebeu passe de Juan Mata, bateu no canto e abriu o placar. O Manchester United ainda marcou duas vezes no primeiro tempo - o primeiro gol com o espanhol e o segundo com Matic -, mas os dois foram anulados por impedimento.

No início da etapa final, contudo, o time visitante liquidou o confronto. Aos dez minutos, Lukaku puxou rápido contra-ataque, tabelou com Alexis Sánchez, fez o segundo e garantiu a classificação do Manchester United.

Outros dois times também avançaram às quartas de final neste sábado. O Southampton superou o West Bromwich Albion por 2 a 1, fora de casa, enquanto o Brighton & Hove Albion aproveitou o apoio de sua torcida para vencer o Coventry City por 3 a 1.