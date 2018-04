Lula afirma que Corinthians não cai após empate em Goiás

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou nesta segunda-feira que o Corinthians já está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro em 2008. Veja também: Crônica do jogo: Goiás 1 x 1 Corinthians Corinthians terá três desfalques para duelo contra o Vasco Felipe, o herói corintiano na luta contra a Série B Em rápida conversa com jornalistas no Itamaraty, ele demonstrou alívio com o empate do clube com o Goiás, no domingo, em Goiânia. "O Corinthians se salvou", afirmou, sorrindo. A alegria do presidente, no entanto, tem mais a ver com a descoberta da grande reserva de petróleo no litoral, que, num primeiro momento, foi suficiente para abafar as críticas pela atual crise da falta de gás, observaram alguns assessores. Mesmo porque o Corinthians continua ameaçado de cair para a segunda divisão. O clube do Parque São Jorge ainda enfrenta o Vasco e o Grêmio nas últimas duas rodadas e está em 16.º lugar na classificação, apenas um ponto a mais do Goiás, que está na zona de rebaixamento. Mais tarde, Lula ainda fez novos comentários sobre futebol. Numa solenidade no Palácio do Planalto, disse que o governador do Rio, Sérgio Cabral, presente na cerimônia, não estava tão feliz porque o Vasco não havia vencido o jogo contra o Figueirense, em Santa Catarina. Lula ainda brincou com a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, torcedora do Internacional, que venceu o Cruzeiro na rodada do fim de semana, e com o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. "O Alfredo está feliz porque o Botafogo está bem no campeonato", disse Lula, que depois consertou: "Mas poderia estar melhor".