Lula apóia a Bolívia na luta pelos jogos de futebol na altitude

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou na briga contra a proibição da Fifa de partidas de futebol acima dos 2.750 metros de altitude sem aclimatação prévia dos jogadores. O tema foi incluído ao final de comunicado conjunto sobre integração entre Brasil e Bolívia, assinado nesta segunda-feira com o presidente boliviano Evo Morales. "Com referência ao anúncio da Fifa sobre a restrição de praticar esportes em cidades localizadas a mais de 2.750 metros, ambos presidentes reiteraram o caráter universal do futebol e ratificaram o direito de praticar o esporte nos lugares onde se nasce e se vive", diz o item 39 do texto. Segundo a programação inicial da viagem do presidente para a Bolívia, Lula daria o pontapé inicial em uma partida de futebol na residência do embaixador Frederico Cezar de Araújo, em mais um ato de apoio à causa, mas o evento foi cancelado devido a atrasos na agenda. A Bolívia é um dos países mais prejudicados pela resolução da Fifa, que praticamente elimina a chance de partidas internacionais em cidades como La Paz, Oruro e Potosí, todas acima dos 2.750 metros. Por isso, a notícia, divulgada no último sábado, provocou a revolta dos bolivianos. A Federação Boliviana de Futebol (FBF) diz que a decisão vai contra promessa da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) de liberar jogos em La Paz. Já o presidente Evo Morales entrou de cabeça na briga e, desde o início do ano, realiza partidas nos mais remotos lugares da Bolívia para defender o "futebol nas alturas".