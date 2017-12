Lula assina decreto para transmissão da Copa via parabólica O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina na noite desta terça-feira um decreto destinado a garantir aos brasileiros que usam antenas parabólicas a possibilidade de assistirem aos jogos da Copa do Mundo, que começa no dia 9 de junho, na Alemanha. A medida será publicada nesta quarta no Diário Oficial da União. Segundo o secretário de imprensa da Presidência da República, André Singer, sem o decreto as emissoras de televisão aberta poderiam codificar o sinal de satélite durante a transmissão dos jogos pela TV para impedir que o mesmo seja captado pelas antenas parabólicas. A Fifa exige tal codificação, mas respeita as leis nacionais que dispõem o contrário. De acordo com o Ministério das Comunicações, existem no Brasil cerca de 14 milhões de antenas parabólicas, a maioria delas na Região Norte do País, beneficiando mais de 50 milhões de pessoas.