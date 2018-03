Lula: caipira que deu certo na Gávea Apesar da experiência frustrada com um jovem treinador em 1991 ? Vanderlei Luxemburgo, que começava a se tornar conhecido depois de conquistar o Campeonato Paulista de 1990 com o Bragantino ?, o Flamengo decidiu este ano repetir a dose. Afundado em profunda crise financeira e técnica, o clube carioca decidiu contratar o pernambucano Lula Pereira, técnico que também ganhou destaque no interior de São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde