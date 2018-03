Lula cita Corinthians na posse de ministro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o seu discurso na posse do novo ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, para se queixar da performance do seu time de futebol, o Corinthians, que quase caiu para a segunda divisão do campeonato paulista, ao ser derrotado pela Portuguesa Santista, no Pacaembu, no domingo. Ao usar uma metáfora para dizer ao novo ministro que ele "terá toda mobilidade e toda a liberdade que quiser para montar o seu time", o presidente Lula desabafou: "e eu tenho certeza de que você terá uma visão de jogo e não deixará que o seu time vire o que virou o meu Corinthians ontem, pois se não fosse o São Paulo, nós seríamos massacrados da primeira divisão do futebol em São Paulo". Lula estava referindo-se à vitória do São Paulo sobre o Juventus que garantiu ao Corinthians a permanência na primeira divisão do campeonato paulista.