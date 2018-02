Lula comemora eleição de Ronaldinho O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta segunda-feira a escolha de Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, como o melhor jogador do mundo pela FIFA. "Ronaldinho teve, em 2004, um ano de glória", disse Lula, acrescentando que "foi um prêmio merecido". Lula comemorou também o fato de a FIFA ter eleito o jogo da solidariedade entre o Brasil e o Haiti como o jogo do ano. "É uma coisa gratificante", disse. Lula comentou ainda que no último domingo teve oportunidade de ver alguns jogos de retrospectiva, com Ronaldinho em campo. "Acho que ele está em estado de graça", comentou o presidente. O presidente lembrou ainda o fato de Ronaldinho ter sido revelado no Grêmio, que caiu neste ano para a Série B do brasileiro, e perdeu sua última partida, no domingo, para o também rebaixado Guarani. "Mas acho que os gaúchos, apesar do nosso querido Grêmio não ter conseguido ficar, eles têm o que comemorar", completou o presidente.