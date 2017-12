Lula convoca basquete e já pensa em 2008 Fora da Olimpíada de Atenas, a seleção brasileira masculina de basquete foi convocada nesta terça-feira pelo técnico Aluisio Ferreira, o Lula, para dar início ao ?ciclo? rumo aos Jogos de Pequim, em 2008. E, neste início de trabalho, com a disputa de cinco competições, o treinador enfrentará o seu primeiro problema: a ausência dos principais jogadores do time, como o pivô Nenê Hilário, do Denver Nuggets, da NBA. ?Sabíamos que teríamos ausências, principalmente, dos jogadores que atuam na NBA (além de Nenê, o armador Leandrinho, do Phoenix Suns, e o ala/armador Alex, do San Antonio Spurs). Todos querem vir, mas possuem compromissos?, disse Lula, que ainda tem a possibilidade de contar com Leandrinho. ?Quando trabalhamos com jogadores de alto nível precisamos entender essas situações. Encaramos isso como o crescimento do basquete brasileiro.? Além dos atletas da NBA, outros três jogadores também não devem se apresentar, porque participarão da disputa do Draf para entrar na principal liga americana. São eles: o ala Guilherme, do Benetton Treviso, da Itália, além dos pivôs Anderson Varejão, do Barcelona, da Espanha, e Tiago Splitter, do Tau Ceramica, da Espanha. No total, o técnico da seleção convocou 20 jogadores, que se apresentarão em São Paulo, dia 27. A equipe vai participar de um total de cinco competições a começar, entre os dias 13 e 18 de julho, com o Campeonato Sul-Americano, em Campos, no Rio. Depois embarca para a Argentina, onde jogará o Super Fou, entre 21 e 23 de julho. A excursão pela Europa inicia-se com o Torneio Internacional de Acrópolis, em Atenas, entre os dias 26 e 28 de julho. Em seguida, a seleção embarca para Alicante, na Espanha, para participar de outro campeonato, entre 2 e 4 de agosto. O último compromisso do Brasil será na Itália, no Torneio Internacional de Reggio Calabria, entre 6 e 8 de agosto. ?O objetivo é o de dar ao time uma cara de Brasil. Queremos que a equipe jogue de acordo com a nossa cultura?, explicou Lula. ?Precisamos ter uma defesa forte, aproveitando os deslocamentos e a velocidade de nossos jogadores para atacar.? Além dos 20 jogadores para o time principal. Lula também divulgou o nome de mais 14 atletas, com idade até 24 anos para formar a seleção de novos, que ficará sob responsabilidade do técnico Marco Aga, que disputará entre os dias 9 e 16 de julho, o Torneio Internacional da China. Os convocados para a seleção principal: Armador ? Leandrinho (Phoenix Suns-EUA), Valtinho (Unit/Uberlândia), Nezinho (COC/Ribeirão), Manteiguinha (Universo/Ajax) e Fúlvio (Corinthians). Ala/Armador ? Alex (San Antonio Spurs-EUA) Ala ? Dedé (Corinthians/UMC), Marcelinho (Los Lobos-ESP), Guilherme (Benetton Treviso), Renato (COC/Ribeirão), Wanderson (Unit/Uberlândia), Marquinhos (Corinthians/UMC) e Jefferson Sobral (Universo BH/Minas). Ala/Pivô ? Michel (Universo BH/Minas) e André Bambu (Universo/Ajax). Pivô ? Nenê (Denver Nuggets-EUA), Murilo (Corinthians/UMC), Estevam (Unit/Uberlândia), Tiago Splitter (Tau Cerâmica-ESP) e Anderson Varejão (Barcelona-ESP). Os convocados para a seleção de novos: Armador ? Duda (Flamengo/Petrobrás), Hélio (Londrina/TIM), Marcelinho Huertas (Paulistano/UNIFMU) e Guilherme Luz (Ulbra). Ala ? Arthur (COC/Ribeirão), Diego (Universo/Ajax), Fernando (Londrina/TIM), Jorginho (Uniara/Araraquara), Alexandre (Flamengo/Petrobrás) e Jefferson Willian (Paulistano/UNIFMU). Pivô ? Marcão (Adeblu/Blumenau), Márcio (COC/Ribeirão), Paulão (ACF Campos/Universo) e Tiagão (COC/Ribeirão).