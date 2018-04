Lula cria comitê para gerenciar ações da Copa de 2014

"Os órgãos integrantes acompanharão a preparação da Copa do Mundo no Brasil. O compromisso das cidades e dos estados é disponibilizar todos os dados de contratos, licitações, prazos para que o governo federal possa dar absoluta transparência, publicidade e publicar estas informações", explicou o ministro do Esporte, Orlando Silva.

Ao todo, 20 órgãos do governo federal vão integrar o Comitê, entre eles o Ministério da Casa Civil, da Fazenda, do Desenvolvimento, da Justiça e do Planejamento. O CGPEAC contará ainda com um grupo de trabalho, que será responsável por estabelecer metas e monitorar os resultados das ações do Plano Estratégico.

Na mesma cerimônia em que definiu a criação do Comitê, o presidente Lula anunciou que o Conselho Curador do FGTS aprovou a liberação de R$ 8 bilhões para as obras nas 12 cidades em que serão realizados os jogos da Copa do Mundo. E também assinou a Matriz de Responsabilidade, que define as obrigações e o cronograma de cada sede para a construção e reforma dos estádios e para o estabelecimento da infraestrutura das cidades.