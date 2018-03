Lula cria medalha em homenagem aos campeões de 58

O presidente Lula criou, através de decreto presidencial, a medalha "Heróis de 58" para homenagear os integrantes da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 1958, disputada na Suécia. A medalha será entregue para todos os atletas e integrantes da comissão técnica que defenderam a seleção brasileira. Caso o homenageado esteja morto, a medalha será entregue ao parente vivo mais próximo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está preparando um evento especial para comemorar o cinqüentenário do título da Copa do Mundo da Suécia, em 1958. A celebração deverá acontecer no segundo semestre de 2008.