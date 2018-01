Lula critica diretoria do Corinthians Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira às emissoras de rádio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a maneira como a diretoria do Corinthians, seu clube de coração, negociou os jogadores no ano de 2003, mas aprovou a contratação do técnico Júnior e do diretor técnico Rivellino. "Mais do que um flamenguista, o Júnior é daquelas pessoas que, embora jogasse no Flamengo, todo mundo gostaria de tê-lo no seu time de futebol", afirmou. Lula acrescentou que agora é muito difícil, para qualquer técnico, reverter a situação do time paulista a tempo de ele se recuperar no Campeonato Brasileiro. "Eu acho equivocado o que a diretoria do Corinthians fez. Vender sete jogadores durante o campeonato e depois achar que levando o Rivellino e o Júnior resolverá o problema. Num time de futebol com jovens, você constrói um tempo antes de começar o campeonato. O Corinthians fez errado, mas se o Rivellino e o Júnior conseguirem passar para a meninada 10% do que eles jogaram, o Corinthians terá o melhor time do mundo", disse.