Lula diz que chegou luz para todos da seleção brasileira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, nesta segunda-feira, no seu programa semanal de rádio, o Café com o Presidente, a vitória do Brasil contra a Austrália por 2 a 0, no domingo, pela Copa do Mundo. Aproveitando o fato de que analisava o programa de energia "Luz para Todos", afirmou: "Olha, eu acredito que o jogo de ontem (domingo), a impressão que eu tive é que chegou luz para todos na seleção brasileira porque ela melhorou. Quem assistiu ao jogo, percebeu que houve um esforço maior dos jogadores. Eles correram mais". Lula salientou que "que estamos vivendo um momento de muita tensão. Eu, por exemplo, há muito tempo não ficava tão nervoso e tão tenso com um jogo do Brasil. Mas eu acho que a tendência natural, como nós conhecemos os jogadores brasileiros e sabemos que grande parte deles são os melhores jogadores do mundo, a expectativa é que eles melhorem a cada jogo". O presidente explicou ainda que os jogadores "estão, eu acho que imbuídos do desejo de ganhar essa Copa. Eu acho que o sofrimento valeu a pena. Eu acho que valeu 2 a 0. Todos nós esperávamos um pouco mais. Aliás, é próprio do brasileiro: estamos sempre esperando um pouco mais. A tendência natural é o Brasil jogar mais, é o Brasil marcar mais gols e é o Brasil chegar à final para ser campeão do mundo".