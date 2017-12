Lula diz que espera Brasil e França na final da Copa Ao encerrar a leitura da sua declaração à imprensa, nesta quinta-feira, após a reunião com o presidente da França, Jacques Chirac, no Palácio da Alvorada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que espera que a final da Copa do Mundo da Alemanha seja entre Brasil e França. "Não colocamos no protocolo, porque não era possível colocarmos a intenção de que o Brasil e a França façam a final da Copa do Mundo em 2006", afirmou o presidente Lula. "Como a França ganhou em 98, agora é a vez do Brasil ganhar." Pouco depois, o presidente Chirac admitiu que a seleção brasileira é superior ao time francês, mas disse que esse é apenas "um problema temporário". O presidente francês brincou dizendo que, se a final for entre França e Alemanha, haveria menos riscos para os franceses do que se for entre Brasil e França. Também brincando, Chirac revelou que já mandou comprar seu bilhete de entrada para a final da Copa, dia 9 de julho, em Berlim, entre Brasil e França.