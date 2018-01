Lula diz que sofreu no jogo do Brasil ?Nunca sofri tanto em minha vida.? Foi assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva descreveu o primeiro tempo do jogo em que o Brasil foi derrotado pela Argentina, na quarta-feira à noite, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa. Afinal, nos 45 minutos iniciais a seleção levou os três gols da partida que acabou 3 a 1. Em visita às instalações da Petrobrás no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, o Presidente da República manifestou mais uma vez sua paixão pelo futebol e comentou a derrota da seleção durante seu discurso. ?Foi um sofrimento. Quase que não venho aqui?, admitiu Lula. ?Não podemos jogar como jogamos ontem na Argentina.?