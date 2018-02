Lula diz ter fé que o Corinthians não será rebaixado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou neste domingo sua confiança na permanência do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. Veja também: No Sul, Corinthians joga toda sua história em 90 minutos Acompanhado de dona Marisa, Lula participou na manhã deste domingo do processo de eleição interna para a escolha do novo comando do Partido dos Trabalhadores, o PED, no diretório da legenda em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e escolheu um visual preto e branco - calça preta e camisa branca - para votar. Questionado se o traje era uma homenagem ao seu time, o presidente confirmou e disse: "Tenho muita fé que o Corinthians vai ganhar". O clube tem neste domingo a última chance para se livrar do rebaixamento, no jogo contra o Grêmio, às 16 horas em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. Se vencer o Grêmio, o Corinthians escapa da Série B. Se empatar ou perder, terá que depender dos resultados dos jogos dos dois times que estão na mesma situação, Goiás e Paraná, que também jogam neste domingo.