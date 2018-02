Lula é convidado ao jogo em que Romário pode fazer gol mil O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado nesta segunda-feira para o jogo desta quarta entre Vasco e Gama, pela Copa do Brasil, partida em que Romário pode marcar seu milésimo gol. O atacante, de 41 anos, marcou três na goleada do Vasco por 6 a 2 sobre o Boavista, no último sábado pelo Campeonato Carioca. Pelas contas de Romário, agora só faltam dois para a marca histórica. Ante a possibilidade de tal acontecimento, o presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Fábio Simão, disse que decidiu convidar Lula para prestigiar o jogo. "O presidente Lula é um grande fã de futebol, é torcedor do Vasco e admira a Romário", contou Simão. Porém, Lula já demonstrou publicamente seu grande carinho pelo Corinthians, seu time de coração, e não pelo clube carioca. A presença do Presidente da República ainda não foi confirmada, mas o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, já disse que estará presente, pois segundo Simão, ele não quer deixar passar um momento que pode marcar a história do futebol.