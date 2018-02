Lula e Maradona conversam sobre futebol O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve hoje um encontro inusitado. O ex-jogador argentino Diego Maradona surgiu no local onde os presidentes do Brasil, da Colômbia, da Espanha e da Venezuela se reuniam, o complexo da hidrelétrica de Macagua, em Ciudad Guayana, a 800 quilômetros de Caracas. E os dois conversaram um pouco sobre futebol. Na conversa, o presidente comentou que seu time de coração, o Corinthians, está contratando vários jogadores da Argentina. E o ex-jogador disparou logo o nome do novo técnico da equipe do Parque São Jorge, o também argentino Daniel Passarella, com quem jogou na seleção. Lula rebateu mencionando o meia-atacante Carlos Tevez, o grande reforço argentino do Corinthians, e comentou que recebera o uniforme do Racing de presente do presidente da Argentina, Néstor Kirchner, que é torcedor do time azul e branco de Avellaneda. Foi quando Maradona prometeu lhe dar uma camiseta do Boca Juniors, do qual é torcedor.