Lula: elogios ao novo técnico do Corinthians Fervoroso torcedor do Corinthians, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poupou críticas à diretoria do time, um dia depois de anunciada a contratação do técnico Júnior e do diretor-técnico Rivellino. Em entrevista às emissoras de rádio na manhã desta quinta-feira, Lula elogiou a escolha dos dois ex-jogadores, mas disse que, dificilmente, a dupla conseguirá levar o time para uma posição de destaque no Campeonato Brasileiro. "Eu acho equivocado o que a diretoria do Corinthians fez. Vender sete jogadores durante o campeonato e depois achar que levando o Rivellino e o Júnior resolveria o problema. Num time de futebol com jovens, você constrói um tempo antes de começar o campeonato", disse o presidente. Poucas horas depois de Lula disparar críticas ao comando do clube, ele esteve com Júnior em solenidade no Palácio do Planalto. O ex-lateral comentou as declarações do presidente, concordando parcialmente com suas considerações. "Acho que todos nós temos a consciência da realidade do Corinthians, mas eu acho que esse é um momento para se fazer um trabalho a médio e longo prazo. Se é que a gente pode dizer que um ano é médio e longo prazo", afirmou o técnico pouco antes do início da cerimônia no Planalto de apresentação do programa Segundo Tempo, que é voltado para a prática do esporte. Júnior avalia que as críticas de Lula à diretoria do clube paulista podem ser vistas como uma colaboração para a construção de um novo rumo para o time. "Ele (Lula) sabe qual é (o rumo), porque já cansou de gritar campeão", disse o técnico. Na cerimônia, o ex-lateral ouviu de Lula nova referência sobre à situação do clube do Parque São Jorge. "O maior presente que ele (Júnior) poderia dar às crianças é tentar tirar o meu Corinthians dessa enrascada. Eu sei que é difícil. Mas a tua alegria será a minha alegria e o teu sofrimento será o meu sofrimento", discursou Lula. Deixou claro, porém, que ainda tem esperanças de que seu time parta para uma nova fase. "O Corinthians fez errado, mas se o Rivellino e o Júnior conseguirem passar para a meninada 10% do que eles jogaram, o Corinthians será o melhor time do mundo", disse o presidente. Lula elogiou o ex-lateral Júnior. Segundo o presidente, ele "mais do que um flamenguista". "O Júnior é daquelas pessoas que, embora jogasse no Flamengo, todo mundo gostaria de tê-lo em seu time de futebol", declarou na entrevista às rádios. Na solenidade no Planalto, foram apresentados os novos parceiros do programa Segundo Tempo, entre eles o ex-jogador, o apresentador Netinho e o Instituto Ayrton Senna. Projeto do Ministério dos Esportes, o Segundo Tempo centraliza as ações voltadas para a inclusão social e democratização do acesso às práticas do esporte.