Lula entrega a Teixeira declaração de apoio à Copa no Brasil

Na cerimônia de entrega das garantias governamentais à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da assinatura da declaração de apoio à realização da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em discurso, que, depois da realização dos Jogos Pan Americanos, em julho, o País estará credenciado para realizar outros eventos de maior envergadura. Para Lula, após o Pan, "que será extraordinário", o Brasil poderá receber a Copa do Mundo e a Olimpíada. "O Mundial já é quase nosso, depois de 64 anos da nossa inesquecível derrota para o Uruguai", comentou o presidente. Depois de salientar que as garantias para a realização da Copa estão dadas pelo governo federal, o presidente disse que "o Brasil não vai apenas dar um show dentro do campo, mas na elaboração e construção deste evento". De acordo com Lula, um evento como uma Copa do Mundo traz benefícios para o País, a partir do momento que se pleiteia que ele venha para cá. O presidente lembrou que isso dinamiza a economia e desenvolve as regiões. Lula assegurou que, após o Pan, todo o esquema de segurança que está sendo montado ficará no Rio de Janeiro e se estenderá para os estados. Ele também disse que o Rio "terá o mais sofisticado sistema de inteligência e equipamentos de segurança". Lula, no entanto, reconheceu que não será uma tarefa fácil. "Haverá sempre os críticos falando que vai gastar dinheiro", comentou o presidente, ao afirmar que R$ 3,5 bilhões serão gastos no total com o Pan. Para o presidente, não é porque temos problemas sociais que não podemos ter eventos de grande porte. "Senão, tudo seria no Japão, nos Estados Unidos ou nos países na União Européia", afirmou ele, que repetiu o discurso ufanista do dia anterior. "É preciso valorizar nosso País e falar das coisas boas, colocando a auto-estima da boca para fora e não ficar com ela enrustida", disse. Mudanças na legislação Na cerimônia, Lula defendeu ainda mudanças na legislação para evitar que os times percam seus jogadores recém-formados e se queixou dos jogos de futebol de hoje, que não são mais o espetáculo de antes. Ao citar a lei de formação de atletas, o presidente reclamou dos clubes estrangeiros que levem os atletas para o exterior logo que o mesmo desponta no cenário nacional. "Não temos condições de pagar os salários que os europeus pagam", lamentou ele, ao comentar que "a globalização do futebol está criando desvantagem competitiva pro Brasil porque os times não conseguem segurar seus jogadores".