Lula envia mensagem a paraolímpicos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou mensagem aos atletas brasileiros que participam da Paraolimpíada de Atenas parabenizando-os pelas vitórias alcançadas nos jogos. Na mensagem, o presidente usa uma frase da campanha publicitária que o governo vem fazendo para aumentar a autoestima da população - a que diz que "os brasileiros não desistem nunca". Lula também destaca o número de medalhas de ouro obtidas pelos atletas. A mensagem é a seguinte: "Gostaria de parabenizar a delegação brasileira que está fazendo tão bonito nas Paraolimpíadas de Atenas. Foi com grande orgulho e emoção que acompanhei a conquista da oitava medalha de ouro do Brasil - um número inédito na história da participação do país nos jogos. Nossos atletas paraolímpicos estão provando, mais uma vez, que não importam os obstáculos: os brasileiros não desistem nunca." Neste sábado, o Brasil conquistou a nona medalha de ouro.