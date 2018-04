Lula envia telegrama prestando solidariedade ao povo baiano

Em telegrama enviado ao governador baiano, Jaques Wagner, nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade à população da Bahia pelo acidente ocorrido no Estádio Otávio Mangabeira (Fonte Nova) no domingo, causando a morte de sete torcedores e ferimentos em cerca de 60. Veja também: Ricardo Teixeira pede paciência antes de tomar atitude Familiares estão consternados com a tragédia na Fonte Nova Ministro defende novo estádio para substituir Fonte Nova Governador tenta minimizar tragédia na Fonte Nova Governador da Bahia desconhecia relatório sobre a Fonte Nova Secretário diz que tem laudo que libera Fonte Nova para 60 mil Torcida vê fim do casamento entre Bahia e Fonte Nova Ministro do Esporte não quer mais jogos na Fonte Nova Os estádios de futebol que você freqüenta estão em boas condições? Outras tragédias em estádios marcaram o futebol brasileiro Bragantino e Bahia antecipam acesso na Série C Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova Confira a íntegra do telegrama: "Caro companheiro Jaques Wagner, Venho me solidarizar com o povo baiano nesse momento de luto e de dor em razão da tragédia ocorrida neste domingo no estádio da Fonte Nova que resultou na morte de sete torcedores. Peço-lhe que transmita meu pesar aos familiares das vítimas. Que Deus lhes dê forças para superar esta fatalidade."