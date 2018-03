Lula ganha camisa do Palmeiras O ex-jogador Ademir da Guia entregou nesta terça-feira uma camisa do Palmeiras ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante audiência no Palácio do Planalto, em Brasília. Com o número 10 às costas, que Ademir costumava usar em campo, a camisa não era a principal da equipe, de cor verde, mas a branca. ?Estou trazendo a branca porque sei que o senhor é corintiano?, brincou Ademir. Lula não perdeu a oportunidade para provocar o time rival. ?Ainda bem, que você trouxe a branca, porque a verde é muito feia.?