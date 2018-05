Lula garante recursos para preparação da Copa de 2014

O governo brasileiro tem dinheiro suficiente para bancar os investimentos necessários para a realização da Copa do Mundo, em 2014, garantiu nesta segunda-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Não vamos ter problema de dinheiro. Todos os aeroportos que precisarem de obras terão suas obras, e isso vale para os metrôs e todas as obras necessárias para a realização da Copa", afirmou Lula, ao comentar as dificuldades que o Brasil terá de superar por causa dos seus problemas de infraestrutura.

Os aeroportos do País, que hoje têm pouca capacidade para receber torcedores de todo o mundo em meio a um evento do porte de uma Copa, estão entre as principais preocupações da Fifa e da própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que admite a necessidade de ampliação e melhor organização dos mesmos.

A melhoria do transporte público nas cidades do Brasil que abrigarão partidas do Mundial e a criação de novos meios para facilitar o deslocamento de torcedores, jogadores e dirigentes também são pontos prioritários na preparação do País para abrigar o Mundial de 2014.

Segundo Lula, o governo não deixará passar a oportunidade de "mostrar a cara do Brasil". "Não teremos problemas de investimentos", assegurou.