Lula grava depoimento para Sócrates O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou neste sábado na Granja do Torto um depoimento de 15 minutos para um documentário sobre a vida do ex-jogador Sócrates, ídolo da torcida do Corinthians nos anos 80. No depoimento, o presidente, que é corinthiano, lembrou fatos da vida de Sócrates e citou o gol feito pelo craque no jogo da seleção contra Rússia, na Copa de 1982, como um dos mais importantes da carreira do jogador. O documentário vai incluir imagens da "partida" de futebol realizado na Granja do Torto, com a participação de Lula, ministros e outros ex-jogadores, como Raí e Vladimir. A certa altura, Lula, que jogou apenas por 10 minutos, reclamou que a partida estava sendo filmada e Sócrates ainda não tinha feito nenhum gol. Imediatamente, o craque marcou. Os ministros brincaram: "Lula fez um gol de medida provisória". O jogo terminou 5 a 3 para o time de Lula e de Sócrates.