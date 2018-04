Lula grava depoimentos de jogadores O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou seu encontro hoje com jogadores da seleção brasileira, antes do jogo com o Haiti, para gravar depoimentos para seu programa quinzenal de Rádio Café com o Presidente. Por meia hora, Lula conversou com Ronaldo, Roberto Carlos, Júlio César, Cris, Edu, Renato e Juninho Pernambucano. As falas dos jogadores poderão ser usadas em um das próximas edições do programa. Na conversa, Lula e os jogadores falaram sobre temas como "o orgulho de ser brasileiro" e a necessidade de "não desistir nunca", que fazem parte da campanha institucional do governo para levantar a auto-estima da população. Alguns dos jogadores falaram das dificuldades que já enfrentaram e mandaram mensagens aos jovens para que se dediquem ao esporte e se afastem das drogas.