Lula manda mensagem de boa sorte a Felipão antes do jogo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem de boa sorte ao técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari, que comanda a seleção de Portugal no jogo contra a Inglaterra, neste sábado, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. O vencedor desse jogo enfrenta nas semifinais quem ganhar entre Brasil e França. O telefonema para Felipão foi feito pelo porta-voz da Presidência da República, André Singer. A íntegra da mensagem foi a seguinte: "Prezado Felipão, em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quero transmitir o orgulho que sua atuação tem dado ao Brasil e desejar toda a sorte na partida de hoje". É a primeira vez que o presidente Lula, que mandou mensagem de boa sorte também à seleção brasileira, envia uma saudação a alguém de outra seleção. Havia outros técnicos brasileiros no Mundial, todos eliminados na primeira fase: Marcos Paquetá, na Arábia Saudita; Alexandre Guimarães, na Costa Rica; e Zico, no Japão.