Lula: não falo de futebol com jornalistas Ao chegar nesta terça-feira ao Palácio do Itamaraty, para uma solenidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não vai mais falar de futebol com os jornalistas. No domingo, após a derrota diante do Peru, Lula criticou a seleção. Entre outros comentários, reclamou que houve falta de criatividade e disse que Zé Roberto deveria ser substituído no próximo jogo. Na segunda-feira, o técnico Carlos Alberto Parreira praticamente repetiu as palavras de João Saldanha, quando foi demitido da Seleção dois meses antes da Copa do México, em 1970. Saldanha havia rebatido declarações do presidente da República, general Emílio Garrastazu Medici. ?Não vou analisar o ministério do presidente, por quem tenho admiração?, disse Parreira. Acho que é importante cada macaco no seu galho. O torcedor tem direito de falar e o presidente falou como torcedor. Eu respeito. Não vou criticar, não vou rebater nada.? As críticas de Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como um ?vexame? o desempenho da Seleção . ? Muito ruim ...? , lamentou o presidente, que puxou conversa com os fotógrafos, no início da tarde de segunda-feira, no Itamaraty, enquanto esperava o presidente da República Dominicana. ?Vocês viram o jogo ontem. Que vexame, hein?? , afirmou. Quando os fotógrafos comentaram que a Seleção ?escondeu o jogo?, Lula, muito bem-humorado, brincou: ?O jogo só tinha 90 minutos, esconderam demais ? . A conversa prosseguiu com os fotógrafos lembrando que o atacante Ronaldinho não se saiu bem; o presidente preferiu atribuir o mau desempenho ao conjunto dos jogadores. ?Eu acho que o time não jogou bem.? Hoje, pouco antes de se reunir com o presidente da Bolívia, Carlos Mesa, no Itamaraty, Lula disse aos jornalistas: "Não falo mais de futebol com vocês".