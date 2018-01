Lula, o torcedor de carteirinha do Timão Um cidadão de bermuda, com uma camisa do Corinthians, entrou no Palácio do Jaburu em pleno feriadão da Semana Santa, quando o vice-presidente José Alencar recebia convidados para o almoço. Ninguém estranhou. Todo mundo sabe que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é corintiano fanático. O que nem todos sabem é que ele é, literalmente, torcedor de carteirinha. E sócio do clube. Em fevereiro, ganhou mais status na agremiação. O presidente Alberto Dualib o nomeou, com diploma e tudo, conselheiro vitalício. E presenteou-o com a camisa que usaria no almoço com o vice-presidente (leva o número 13, do PT). Leia mais no Jornal da Tarde