Lula pede apoio da torcida do Fla Com receio de que o Flamengo protagonize um novo vexame na Copa dos Campeões, o técnico Lula Pereira e o atacante Caio pediram hoje apoio aos torcedores, independentemente do desempenho da equipe na competição. "Nossa chave é a mais difícil. É só analisarmos que vamos enfrentar os dois finalistas do último Campeonato Brasileiro (Atlético-PR e São Caetano)", disse o treinador. Caio concordou com Lula Pereira e enfatizou que o Rubro-Negro está com um time jovem e precisa de uma preparação "especial" visando o futuro. Apesar da inexperiência da equipe, o atacante afirmou que o elenco vai disputar o título da Copa dos Campeões.