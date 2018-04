Lula Pereira deve assumir Figueirense Lula Pereira deve assumir o comando técnico do Figueirense. Depois de não renovar com Vágner Benazzi, a diretoria do clube catarinense tentou tirar Roberval Davino, do CRB de Alagoas, mas não teve sucesso. A opção é mesmo Lula Pereira, que já foi campeão em Santa Catarina, em 1994. Lula passou boa parte da temporada de 2001 no América Mineiro. Foi campeão mineiro e depois perdeu o emprego no Campeonato Brasileiro, antes mesmo do time ser rebaixado para a Série B. Terminou o ano curtindo férias com a família em Fortaleza, recusando alguns convites, como do Náutico e Santa Cruz, ambos de Recife. O Figueirense é administrado por Rivaldo e César Sampaio. O time foi vice-campeão brasileiro da Série B, garantindo o acesso à elite do futebol nacional. Independente da chegada do novo técnico, a diretoria já definiu alguns reforços, entre eles o meia Tigrinho, que tem vínculo com Rivaldo e já defendeu o Barcelona B. Outros reforços estão certos: o goleiro Ronald, o atacante Rodrigo e o volante Marcinho.